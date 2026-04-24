У Трампа готують "покарання" для країн, що не допомогли у війні проти Ірану, - Reuters

За даними агентства, у внутрішньому електронному листі Пентагону викладено варіанти покарання для союзників по НАТО, які не підтримали операції США у війні з Іраном.

Серед можливих покарань – призупинення членства Іспанії в альянсі та перегляд позиції США щодо претензій Британії на Фолклендські острови.

Варіанти політики детально викладено в записці, в якій висловлено розчарування небажанням або відмовою деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу, базування та прольотів для війни в Ірані.

За словами неназваного чиновника Пентагону, в електронному листі зазначалося, що доступ до авіабаз – це "абсолютна базова лінія для НАТО". Один із варіантів обмежень також передбачає відсторонення від важливих або престижних посад у НАТО.

"Як сказав президент Трамп, незважаючи на все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами", - заявив прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон, коментуючи зміст електронного листа на запит журналістів.