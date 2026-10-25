Трамп втрачає підтримку виборців через корупцію та ріст цін, - FT

Виборці у США стурбовані корупцією у адміністрації президента Дональда Трампа. Побоювання щодо дій влади посилюються на тлі зростання цін та непопулярної війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними опитування FT та Focaldata, близько 69% зареєстрованих виборців та майже 50% тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, заявили про стурбованість щодо етичних порушень у Білому домі.

Майже половина респондентів вважає корупцію більшою проблемою, ніж за попередніх президентів.

Суспільне обурення зростає через економічні труднощі.

Основний рушій інфляції - війна в Ірані, через яку дизельне пальне здорожчало на 70% порівняно з минулим роком (до 6,32 долара за галон).

Крім того, 56% опитаних повідомили про погіршення фінансового стану з початку року, а понад чверть змушені скорочувати витрати на продукти й медицину.

На цьому тлі родина Трампа заробила щонайменше 1 мільярд доларів на криптовалютних проєктах, а пов'язані з нею донори отримують державні контракти.

"Коли родина читає статтю про президентські прибутки від криптовалют одночасно з вирішенням, чи варто їм відкладати дорогий візит до лікаря, вони бачать, що система працює для когось - просто не для них", - зазначив професор Колумбійської бізнес-школи Джеремі Ней.

У Білому домі звинувачення відкидають і наполягають, що діють виключно в інтересах громадян.

"Конфлікту інтересів не було, і Трамп діє лише в найкращих інтересах американської громадськості - саме тому його переважною більшістю голосів переобрали на цю посаду", - заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Він додав, що адміністрація розпочала масштабну боротьбу із шахрайством у федеральних органах, а демократи в Конгресі відмовляються зупиняти марнотратство.

Корупція та висока вартість життя стають ключовими темами напередодні проміжних виборів.

Понад 40% респондентів зазначили, що зростання цін змушує їх голосувати за демократів.

У Республіканській партії побоюються, що низький рейтинг Трампа та наслідки високих тарифів завадять їм утримати контроль над Конгресом.

Опитування Focaldata проводилося з 16 по 18 жовтня серед 1648 зареєстрованих виборців, похибка становить 2,8%.