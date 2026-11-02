У Трампа готовят план управления США без Конгресса, если победят демократы, - Reuters

По словам представителя Белого дома и двух источников, администрация Трампа в течение нескольких месяцев готовилась к возможному переходу Конгресса под контроль демократов, разрабатывая планы по дальнейшему продвижению основных пунктов свой программы с помощью исполнительной власти. Паралельно команда также готовится к расследованием в отношении своей администрации.

Согласно Reuters, высокопоставленные чиновники с апреля работают совместно с юридической службой Белого дома над выявлением мер исполнительной власти в сфере иммиграции, тарифов, стоимости жилья и федеральных расходов, которые Трамп мог бы принять без одобрения Конгресса.

Один из источников рассказал, что советник Белого дома Уилл Шарф и его команда также изучают, "что Трамп может законно сделать самостоятельно, где он может выйти за рамки своих полномочий и как защитить эти решения в суде".

Агентство пишет, что планирование подчеркивает парадокс предстоящих выборов во вторник 3 ноября.

Суть в том, что демократы в случае получения контроля над Конгрессом смогут расследовать деятельность Трампа, блокировать законопроекты и ограничивать его приоритеты в расходах. Но даже несмотря на это, Трамп сохранит широкие исполнительные полномочия в области торговли, внешней политики и федеральной бюрократии, которые он уже активно использовал во время своего второго президентского срока.

Что говорит Трамп

Сам президент США уже заявил, что если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом, тогда он может наложить вето на "месяц или два", прежде чем достичь компромиссов с демократами.

"Полагаю, я стану мистером вето. А потом, в какой-то момент, мы, вероятно, будет заключать сделки", - сказал президент США в интервью New York Post.

Агентство добавило, что демократам необходимо получить дополнительно четыре места в Палате представителей, а также в Сенате США, чтобы преодолеть незначительное большинство республиканцев (218 против 214 и 53 против 47). Согласно опросам, демократы заберут Палату представителей, в то время как результаты выборов в Сенат пока не определены.