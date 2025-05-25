У Трампа дали першу реакцію на обстріл Києва: назвали це "ганьбою"

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що обстріли України, які здійснює РФ, порушують Женевські мирні протоколи 1977 року. Він закликав зупинити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх будинках - це явне порушення Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захистити невинних людей. Ці напади ганебні. Зупиніть вбивства. Негайно припинити вогонь. pic.twitter.com/89XRWZcP21

"Це Київ. Безладне вбивство жінок і дітей вночі в їхніх будинках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних. Ці напади ганебні. Припиніть вбивства. Припиніть вогонь негайно", - написав Келлог, прикріпивши фото Києва у вогні.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 25 травня російські окупанти знову масовано обстріляли Україну, внаслідок чого загинули понад 10 українців, зокрема й діти.

Зокрема, Росія випустила по нашій країні 298 дронів і 69 ракет. Ворог запускав різні типи ракет, використовуючи як кораблі в Чорному морі, так і стратегічну авіацію. Силам ППО вдалося знищити 45 крилатих ракет (ще дві були локально втрачені) і знешкодити 266 безпілотників ворога.

Під атакою ворога опинилися 13 регіонів України, а саме - Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Зокрема, у Києві зафіксували наслідки в трьох районах. У Голосіївському була пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби. Крім того, було пошкоджено ще один житловий будинок. У Дніпровському районі столиці внаслідок атаки постраждав двоповерховий приватний будинок. Але найбільше пошкоджень зафіксовано в Шевченківському районі, де в районі Лук'янівки сильно постраждала багатоповерхівка.

Детальніше про наслідки атаки у всіх перерахованих вище регіонах країни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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