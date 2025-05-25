У Трампа дали первую реакцию на обстрел Киева: назвали это "позором"

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что обстрелы Украины, которые совершает РФ нарушают Женевские мирные протоколы 1977 года. Он призвал остановить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Это Киев. Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных. Эти нападения позорны. Прекратите убийства. Прекратите огонь немедленно", - написал Келлог, прикрепив фото Киева в огне.

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты вновь массированно обстреляли Украину, в результате чего погибли более 10 украинцев, в том числе и дети.

В частности, Россия выпустила по нашей стране 298 дронов и 69 ракет. Враг запускал разные типы ракет, используя как корабли в Черном море, так и стратегическую авиацию. Силам ПВО удалось уничтожить 45 крылатых ракет (еще две были локально потеряны) и обезвредить 266 беспилотников врага.

Под атакой врага оказались 13 регионов Украины, а именно - Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

В частности, в Киеве зафиксировали последствия в трех районах. В Голосеевском был пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы. Кроме того, был поврежден еще один жилой дом. В Днепровском районе столицы в результате атаки пострадал двухэтажный частный дом. Но больше всего повреждений зафиксировано в Шевченковском районе, где в районе Лукьяновки сильно пострадала многоэтажек.

Подробнее о последствиях атаки во всех вышеперечисленных регионах страны - читайте в материале РБК-Украина.

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