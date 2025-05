У Трампа дали первую реакцию на обстрел Киева: назвали это "позором"

"Это Киев. Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных. Эти нападения позорны. Прекратите убийства. Прекратите огонь немедленно", - написал Келлог, прикрепив фото Киева в огне.

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21