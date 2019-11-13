Трампа больше волновало расследование против Байдена, чем Украина, - Тейлор

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор поделился новыми деталями, которые указывают на корыстную позицию Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом он сказал во время открытых слушаний в Конгрессе по импичменту Трампа, собщает РБК-Украина.

По словам Тейлора, посол США в ЕС Гордон Сондленд позвонил Трампу и рассказал ему о встречах в Киеве.

"После разговора с президентом Трампом член моего штаба спросил посла Сондленда, что президент Трамп думает об Украине. Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше заботился расследованием против Байдена, на котором настаивал адвокат Джулиани", - сказал он.

Также Тейло заявил, что во время первых показаний 22 октября он не располагал этой информацией.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки начались первые открытые показания о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Сейчас докладывают глава дипмиссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель госсекретаря Джордж Кент.

Как сообщало РБК-Украина, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Кроме того, процедуру импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.