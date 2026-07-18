Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах и обещает наказать

Президент США Дональд Трамп подверг критике Канаду из-за лесных пожаров, которые в последние дни охватили дымом значительную часть Среднего Запада и Восточного побережья Штатов. Глава Белого дома обвинив северного соседа в неспособности сдержать пожар, хотя Вашингтон постоянно просит о помощи Оттаву, когда горят американские штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social .

Трамп заявил, что буду обсуждать вопросы пожаров и их негативное влияние на США с канадским премьером Карни. Американский президент обвинил Канаду в том, что США теряют "миллиарды долларов" из-за загрязнения воздуха.

"Мы считаем Канаду ответственной за то, что они не должным образом ухаживают за своими лесами и кустарниками, и Соединенные Штаты без нужды страдают от грязного, загрязненного и нездорового воздуха, качество которого опасно и абсолютно неприемлемо", - написал Трамп.

Он также обвинил Оттаву в том, что страна отказалась от базового управления лесами и уборки мусора, зная, что такой отказ приведет именно к этому результату.

"Это намеренная халатность, которая становится ежегодной проблемой, которая стоит Соединенным Штатам миллиарды долларов, и стоимость этого загрязнения, безусловно, должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит", - отметил лидер США.

Разъяренный на пожаре Трамп угрожает пошлинами Канаде (фото: Скриншот)

Какая ситуация в Канаде с пожарами

Канада оказалась в эпицентре самого агрессивного сезона лесных пожаров за последние годы из-за жары. Огонь уже уничтожил более 6 миллионов гектаров леса.

В Британской Колумбии и Альберте действует более 450 активных очагов возгорания. Большинство из них классифицируются как неконтролируемые. Власти были вынуждены эвакуировать жителей десяти населенных пунктов из-за угрозы быстрого распространения пламени.

Аномальная жара продолжается. Температура в отдельных районах превышает +37°C. Сухие грозы становятся причиной новых вспышек каждый день. Спасатели работают на грани возможностей. Правительство Канады официально обратилось за международной помощью. К тушению уже присоединились пожарные бригады из Южно-Африканской Республики и Австралии.

Для борьбы со стихией привлекли 150 самолетов и вертолетов. Армия Канады развернула мобильные штабы в зоне бедствия. Пожарные пытаются создать минерализованные полосы, чтобы спасти объекты энергетики.

"Благодарный" Трамп

Интересно, что перед своим заявлением Трамп не упомянул, сколько раз Канада спасала США от лесных пожаров, предоставляя свою уникальную технику и самолеты, которых нет у американцев.

Канада официально спасает Штаты еще с 1982 года. Соглашение о взаимной помощи позволяет спасателям пересекать границу по упрощенной процедуре.

Поскольку лесные пожары в США бывают каждый год, то и канадцы всегда помогают, ведь канадские специалисты считаются одними из лучших в мире в управлении лесными пожарами.

Помощь в цифрах

Только за последние несколько лет Канада не раз спасала американские штаты от катастрофы.

Вот ключевые примеры масштабной поддержки:

2020 год: Канада отправила сотни пожарных в Калифорнию и Орегон. Тогда США страдали от исторических пожаров;

2021: Более 100 канадских специалистов помогали сдерживать огонь в западных штатах;

2024 год: Канадские экипажи снова привлечены к тушению пожаров на границе и в глубине территории США.

Причем координация занимает считанные часы. Количество привлеченных людей часто превышает 500 человек за один критический выезд.



Канада владеет технологиями, которых не хватает США. Легендарные самолеты-амфибии Canadair CL-415 являются основой воздушного флота. Они способны набирать 6000 литров воды за 12 секунд прямо из водоемов.

Американские штаты Вашингтон, Монтана и Калифорния регулярно арендуют или получают эту технику в качестве помощи. Без канадской авиации локализация пожаров в труднодоступных районах США длилась бы в три раза дольше.