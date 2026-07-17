Інсайд за гроші. Соцмережа Трампа продаватиме трейдерам надшвидкий доступ до його постів

Президент США Дональд Трамп своїми регулярними постами у соцмережах дуже часто впливає на ринки, через що деякі люди втрачають гроші. У зв'язку з цим оперативний доступ до його постів стане тепер платним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У четвер компанія Trump Media дала зрозуміти, що хоче, щоб трейдери та інвестори почали платити за миттєвий доступ до постів Трампа у соцмережі Truth Social. Там чітко сказано, що компанія має плани запустити подібну систему і вона запрацює вже в серпні.

Умовна "передплата" буде доступна для інституційних клієнтів, включаючи компанії, які займаються високочастотною торгівлею. За даними Trump Media, деякі клієнти вже зареєструвалися, зробивши це до офіційного запуску нового допуску до постів.

На даний момент компанія не надала жодних деталей щодо вартості послуги та про те, наскільки швидше клієнти отримають пости Трампа порівняно з іншим світом.

Як пише WSJ, фінансові компанії регулярно платять за API-інтерфейси різним соцмережам, включаючи Х та Reddit, щоб отримати дані на мілісекунди швидше, ніж вони стають загальнодоступними.

Видання також пояснило, що з поверненням Трампа на пост президента та його регулярної активності в соцмережах, трейдерам доводилося цілодобово слідкувати за ним у пошуках новин, здатних вплинути на ринок.

Зокрема, зміни у митах, започаткованих минулого року, миттєво змінили ціни на акції. Під час війни між США та Іраном періодичні заяви Трампа про мирні переговори часом обрушували ціни на нафту. Через впавші ф'ючерси деякі трейдери опинилися в збитку за угодами на мільйони доларів.

Тепер, як кажуть у Trump Media, новий канал зв'язку дозволить усунути затримку для компаній, для яких дуже важливим є негайний доступ інформації до постів Трампа.

Також тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора Кевін МакГурн зазначив, що Truth API, як очікується, стане значним джерелом постійного доходу для Trump Media, яка, крім соцмереж, розширила свою діяльність у сфері криптовалют та термоядерного синтезу.