Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у падінні фондового ринку США та в тому, що нібито через них скоротилися пенсійні накопичення американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social .

За словами Трампа, раніше було досягнуто небаченого рівня, але тепер фондовий ринок пережив свій найгірший день. Причина цієї проблеми – демократи.

"Фондовий ринок пережив один із найгірших днів в історії через результати виборів. Як же це сумно! Нам знадобилося стільки зусиль, щоб досягти небаченого раніше рівня, і ось маємо такий результат. Ваші пенсійні заощадження (401(k)) відповідно скоротилися. Пам’ятайте, винні були не республіканці, а демократи", - написав президент США.

При цьому Трамп закликав американців не бояться, оскільки скоро вони стануть більшими і сильнішими, ніж будь-коли раніше.