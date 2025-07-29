Трамп звинуватив Іран у зриві мирних переговорів Ізраїлю з ХАМАС

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, глава Білого дому звинуватив Іран у втручанні в переговори щодо припинення війни у Секторі Газа.

"Іран надсилав погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яка щойно була знищена, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити", - сказав глава держави.

Він також послався на нещодавню появу міністра закордонних справ Ірану в ефірі однієї з телепрограм.

"І я думаю, що вони втрутилися в ці переговори, даючи ХАМАСу сигнали й накази. А це погано. Це дуже погано", - сказав Трамп.