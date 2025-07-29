Трамп звинуватив Іран у зриві мирних переговорів Ізраїлю з ХАМАС

Іран втрутився в останні переговори щодо припинення вогню, подаючи сигнали ХАМАС.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, глава Білого дому звинуватив Іран у втручанні в переговори щодо припинення війни у Секторі Газа.
"Іран надсилав погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яка щойно була знищена, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити", - сказав глава держави.
Він також послався на нещодавню появу міністра закордонних справ Ірану в ефірі однієї з телепрограм.
"І я думаю, що вони втрутилися в ці переговори, даючи ХАМАСу сигнали й накази. А це погано. Це дуже погано", - сказав Трамп.
Нагадаємо, 28 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що перемовини з ХАМАС не мають перспективи, оскільки "це релігійні нацисти, які мають на меті знищити Ізраїль".
Трамп заявив, що з огляду на провал переговорів, Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в Секторі Газа.
Раніше уряд Ізраїлю назвав неприйнятними умови ХАМАС щодо звільнення заручників.
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