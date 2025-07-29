Трамп обвинил Иран в срыве мирных переговоров Израиля с ХАМАС

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, глава Белого дома обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении войны в Секторе Газа.

"Иран посылал плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать", - сказал глава государства.

Он также сослался на недавнее появление министра иностранных дел Ирана в эфире одной из телепрограмм.

"И я думаю, что они вмешались в эти переговоры, давая ХАМАСу сигналы и приказы. А это плохо. Это очень плохо", - сказал Трамп.