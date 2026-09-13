Трамп хоче, щоб Зеленський зупинив удари по російських НПЗ

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, що у серпні російські нафтопереробні заводи зазнали наймасштабнішої хвилі атак від початку повномасштабного вторгнення.

Через систематичні ураження критичної інфраструктури міжнародні аналітики прогнозують тривалий спад у галузі.

Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки російської нафти на найближчі 1,5 року до 4 млн барелів на добу. Це на 30% менше за показники, які фіксувалися до початку повномасштабної війни.

Одним із крайніх об'єктів ураження став Саратовський НПЗ - найстаріший завод Росії, який атакували дрони вночі проти 8 вересня.

Підприємство здатне переробляти майже 5 мільйонів тонн нафти на рік, однак унаслідок влучань на його території спалахнула пожежа, а місцева влада підтвердила пошкодження об'єкта.

Через це фахівці очікують, що російська нафтопереробка втратить близько 30% довоєнного обсягу, а відновлення показників триватиме щонайменше півтора року.