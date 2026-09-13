Трамп хочет, чтобы Зеленский остановил удары по российским НПЗ

Удары по российским НПЗ

Напомним, что в августе российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись самой масштабной волне атак с начала полномасштабного вторжения.

Из-за систематических поражений критической инфраструктуры международные аналитики прогнозируют длительный спад в отрасли.

В частности, Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки российской нефти на ближайшие 1,5 года до 4 млн баррелей в сутки. Это на 30% меньше показателей, которые фиксировались до начала полномасштабной войны.

Одним из крайних объектов поражения стал Саратовский НПЗ - старейший завод России, который атаковали дроны ночью против 8 сентября.

Предприятие способно перерабатывать почти 5 миллионов тонн нефти в год, однако в результате попаданий на его территории вспыхнул пожар, а местные власти подтвердили повреждение объекта.

Поэтому специалисты ожидают, что российская нефтепереработка потеряет около 30% довоенного объема, а восстановление показателей будет продолжаться не менее полутора лет.