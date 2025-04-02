Трамп звільнить Ілона Маска з Білого дому, - Politico

Президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам і міністрам, що скоро Ілон Маск залишить свою посаду партнера з управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, Трамп задоволений Маском і його ініціативою зі створення Департаменту ефективності уряду. Однак за даними джерел, Трамп і Маск вирішили, що другому час повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль.
Ймовірно, "відступ" Маска відбувається на тлі того, що деякі інсайдери адміністрації Трампа і багато зовнішніх союзників розчарувалися в його непередбачуваності. Вони все частіше розглядають Маска як політичний тягар. Особливо очевидно це стало після того, коли консервативний суддя, якого Маск активно підтримував, програв свою заявку на місце у Верховному суді Вісконсина з відривом у 10 очок.
Одне з джерел видання сказало, що Маск, найімовірніше, збереже за собою неофіційну роль радника і продовжить час від часу з'являтися на території Білого дому. Інше джерело застерегло, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, "обманює себе".
За словами інсайдерів, перехідний період, найімовірніше, відповідатиме закінченню терміну перебування Маска в статусі "спеціального державного службовця" - особливого статусу, що тимчасово звільняє його від деяких правил етики та конфлікту інтересів. Очікується, що цей 130-денний період закінчиться наприкінці травня або на початку червня.
Захисники Маска в адміністрації Трампа вважають, що час для переходу вже настав, оскільки, на їхню думку, він може ще багато чого скоротити в урядових установах.
Однак більшість говорять, що Маск - це непередбачувана, некерована сила, яка не завжди може донести свої плани до секретарів кабінету міністрів і командного складу Білого дому на чолі з керівницею апарату С'юзі Вайлс. Зокрема, мова про коментарі Маска у його соціальній мережі Х (Twitter - ред.).
Як пише видання, Трамп вже обговорював перехід Маска на одній з нарад зі своєю адміністрацією. Водночас, днями Трамп, виступаючи перед журналістами, дякував Маску за його роботу і називав його "патріотом" та "моїм другом".
Трамп сказав журналістам, що "в якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", додавши: "Він захоче. Я буду тримати його стільки, скільки зможу".
Але багато наближених до Трампа відчувають дедалі більше полегшення від того, що Маск скоро відійде від своєї центральної ролі на боці Трампа і що низка сюрпризів DOGE - від розсилки у вихідні електронною поштою з вимогою федеральних працівників перерахувати результати своєї роботи до випадкових скорочень програм профілактики Еболи - може нарешті завершитися.
Минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Дональда Трампа на посаду президента США. Зокрема, він інвестував у неї мільйони доларів.
Після перемоги Трампа Маска було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління - DOGE.
Метою відомства був аудит держдіяльності, а також скорочення федерального уряду і бюджетних витрат.
Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно заговорив про роботу Маска і його департаменту. За його словами, мільярдер припустився низки помилок.
На початку березня Politico писало, що президент США Дональд Трамп обмежив повноваження Ілона Маска після масових звільнень.
Нагадаємо, департамент Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги.
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