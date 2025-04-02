Трамп звільнить Ілона Маска з Білого дому, - Politico

За даними видання, Трамп задоволений Маском і його ініціативою зі створення Департаменту ефективності уряду. Однак за даними джерел, Трамп і Маск вирішили, що другому час повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль.

Ймовірно, "відступ" Маска відбувається на тлі того, що деякі інсайдери адміністрації Трампа і багато зовнішніх союзників розчарувалися в його непередбачуваності. Вони все частіше розглядають Маска як політичний тягар. Особливо очевидно це стало після того, коли консервативний суддя, якого Маск активно підтримував, програв свою заявку на місце у Верховному суді Вісконсина з відривом у 10 очок.

Одне з джерел видання сказало, що Маск, найімовірніше, збереже за собою неофіційну роль радника і продовжить час від часу з'являтися на території Білого дому. Інше джерело застерегло, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, "обманює себе".

За словами інсайдерів, перехідний період, найімовірніше, відповідатиме закінченню терміну перебування Маска в статусі "спеціального державного службовця" - особливого статусу, що тимчасово звільняє його від деяких правил етики та конфлікту інтересів. Очікується, що цей 130-денний період закінчиться наприкінці травня або на початку червня.

Захисники Маска в адміністрації Трампа вважають, що час для переходу вже настав, оскільки, на їхню думку, він може ще багато чого скоротити в урядових установах.

Однак більшість говорять, що Маск - це непередбачувана, некерована сила, яка не завжди може донести свої плани до секретарів кабінету міністрів і командного складу Білого дому на чолі з керівницею апарату С'юзі Вайлс. Зокрема, мова про коментарі Маска у його соціальній мережі Х (Twitter - ред.).

Як пише видання, Трамп вже обговорював перехід Маска на одній з нарад зі своєю адміністрацією. Водночас, днями Трамп, виступаючи перед журналістами, дякував Маску за його роботу і називав його "патріотом" та "моїм другом".

Трамп сказав журналістам, що "в якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", додавши: "Він захоче. Я буду тримати його стільки, скільки зможу".

Але багато наближених до Трампа відчувають дедалі більше полегшення від того, що Маск скоро відійде від своєї центральної ролі на боці Трампа і що низка сюрпризів DOGE - від розсилки у вихідні електронною поштою з вимогою федеральних працівників перерахувати результати своєї роботи до випадкових скорочень програм профілактики Еболи - може нарешті завершитися.

Робота Маска в DOGE

Минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Дональда Трампа на посаду президента США. Зокрема, він інвестував у неї мільйони доларів.

Після перемоги Трампа Маска було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління - DOGE.

Метою відомства був аудит держдіяльності, а також скорочення федерального уряду і бюджетних витрат.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно заговорив про роботу Маска і його департаменту. За його словами, мільярдер припустився низки помилок.