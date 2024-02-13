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Трамп звернувся до Верховного суду за захистом від кримінального переслідування

Вівторок 13 лютого 2024 08:42
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Трамп звернувся до Верховного суду за захистом від кримінального переслідування Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з вимогою переглянути рішення суду нижчої інстанції про те, що він не має імунітету від юридичного переслідування у справі щодо його причетності до заворушень на Капітолійському пагорбі та спробою підриву виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

39-сторінкове клопотання ставить долю кримінальної справи Трампа у Вашингтоні в руки дев'яти суддів, трьох із яких він висунув.

У заяві адвокати Трампа стверджують, що винесене минулого тижня окружним апеляційним судом округу Колумбія рішення про те, що він не має права на імунітет, є "приголомшливим порушенням прецеденту та історичних норм".

Трамп хоче, щоб Верховний суд призупинив дію рішення апеляційного суду - це дасть змогу заморозити розгляд у суді першої інстанції. Поки Трамп судиться з питання імунітету, судовий розгляд затягнувся на два місяці, а спочатку призначена дата судового засідання на 4 березня вже була перенесена.

Якщо судді швидко відхилять прохання Трампа про відтермінування, справу повернуть до суду першої інстанції, і колишній президент зможе постати перед судом за федеральними обвинуваченнями, пов'язаними з виборами, вже цієї весни.

З іншого боку, якщо судді задовольнять прохання про призупинення, це, найімовірніше, призведе до багатомісячної затримки будь-якого судового процесу в цій справі, що майже гарантує конфлікт із Республіканським національним з'їздом у липні або розпал сезону загальних президентських виборів наприкінці літа або восени.

Для надання відстрочки потрібна підтримка п'яти суддів.

Судові справи проти Трампу

Дональду Трампу висунуто 91 кримінальне обвинувачення у трьох справах. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року і неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.2024 року суд почне розглядати ще одне звинувачення щодо колишнього президента США - цього разу щодо штурму Капітолію.

Вибори в США та проблеми з балотуванням Трампа

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами головним кандидатом від демократів може стати чинний американський лідер Джо Байден. Водночас у кандидата від республіканців є непогані шанси стати Дональд Трамп.

20 грудня 2023 року Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймериз на території штату через 14 поправку Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та бунтівників, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

Команда екс-президента подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь у праймеріз у Колорадо.

Тим часом Джо Байден та Дональд Трамп стали лідерами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Верховний суд
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