Справа про штурм Капітолія: суд призначив початок процесу над Трампом на 2024 рік
Суд у Вашингтоні призначив дату суду над екс-президентом США Дональдом Трампом у справі про штурм Капітолія на 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Федеральний суддя Таня Чуткан призначила дату суду над Дональдом Трампом за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він розпочнеться 4 березня 2024 року.
Справи проти Трампа
Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.
А 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".
Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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