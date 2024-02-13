Трамп обратился в Верховный суд за защитой от уголовного преследования

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к беспорядкам на Капитолийском холме и попыткой подрыва выборов в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

39-страничное ходатайство ставит судьбу уголовного дела Трампа в Вашингтоне в руки девяти судей, троих из которых он выдвинул.

В заявлении адвокаты Трампа утверждают, что вынесенное на прошлой неделе окружным апелляционным судом округа Колумбия решение о том, что он не имеет права на иммунитет, является "ошеломляющим нарушением прецедента и исторических норм".

Трамп хочет, чтобы Верховный суд приостановил действие решения апелляционного суда - это позволит заморозить разбирательство в суде первой инстанции. Пока Трамп судится по вопросу иммунитета, судебное разбирательство затянулось на два месяца, а первоначально назначенная дата судебного заседания на 4 марта уже была перенесена.

Если судьи быстро отклонят просьбу Трампа об отсрочке, дело будет возвращено в суд первой инстанции, и бывший президент сможет предстать перед судом по федеральным обвинениям, связанным с выборами, уже этой весной.

С другой стороны, если судьи удовлетворят просьбу о приостановке, это, скорее всего, приведет к многомесячной задержке любого судебного процесса по этому делу, что почти гарантирует конфликт с Республиканским национальным съездом в июле или разгар сезона всеобщих президентских выборов в конце лета или осенью.

Для предоставления отсрочки требуется поддержка пяти судей.

Судебные дела против Трампа

Дональду Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.

В 2024 году суд начнет рассматривать еще одно обвинение в отношении бывшего президента США - на этот раз в отношении штурма Капитолия.

Выборы в США и проблемы с баллотированием Трампа

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам главным кандидатом от демократов может стать действующий американский лидер Джо Байден. В то же время у кандидата от республиканцев есть неплохие шансы стать Дональд Трамп.

20 декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Команда экспрезидента подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали разбирательство. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп призвал Верховный суд отменить решение о запрете участвовать в праймериз в Колорадо.

Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп стали лидерами праймериз в штате Нью-Гэмпшир.