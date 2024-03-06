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Трамп зустрівся з Маском у пошуках фінансування своєї президентської кампанії, - NYT

США, Середа 06 березня 2024 13:08
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Трамп зустрівся з Маском у пошуках фінансування своєї президентської кампанії, - NYT Фото: Трамп зустрівся з Маском у пошуках фінансування своєї президентської кампанії (колаж rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Колишній президент США Дональд Трамп на вихідних зустрівся з мільярдером, генеральним директором компаній Tesla Inc і SpaceX Ілоном Маском у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначають у виданні, Трамп прагне отримати великі грошові вливання для своєї перевиборчої кампанії.

За інформацією журналістів, у зв'язку із цим 3 березня Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і низкою багатих донорів-республіканців.

За словами людини, яка обговорювала це питання з Трампом, експрезидент хвалив Маска перед союзниками та сподівається незабаром зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

Зазначається, що ні Маск, ні Трамп не відповіли на прохання видання про коментар.

Варто зауважити, що у вівторок, 5 березня, чинний президент США Джо Байден і колишній президент країни Дональд Трамп, здобули першість на загальнонаціональних первинних виборах у більшості штатів.

Президентські вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головними претендентами на кандидатство від демократів є чинний президент Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп. Крім того, у перегонах від республіканців бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

2 березня Трамп виграв кокуси республіканців у Міссурі та Айдахо та отримав усі голоси всіх делегатів Мічигану. Також політик виграв кокуси у штаті Північна Дакота.

4 березня політик вперше за кампанію програв праймериз Гейлі в окрузі Колумбія.

Згідно з опитуванням The New York Times та Сієнського коледжу, станом на початок березня, Дональд Трамп випереджає Джо Байдена на п'ять пунктів. Трампа на виборах готові підтримати 48% респондентів, а Байдена - 43%.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
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