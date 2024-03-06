Трамп зустрівся з Маском у пошуках фінансування своєї президентської кампанії, - NYT

Колишній президент США Дональд Трамп на вихідних зустрівся з мільярдером, генеральним директором компаній Tesla Inc і SpaceX Ілоном Маском у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як зазначають у виданні, Трамп прагне отримати великі грошові вливання для своєї перевиборчої кампанії.

За інформацією журналістів, у зв'язку із цим 3 березня Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і низкою багатих донорів-республіканців.

За словами людини, яка обговорювала це питання з Трампом, експрезидент хвалив Маска перед союзниками та сподівається незабаром зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

Зазначається, що ні Маск, ні Трамп не відповіли на прохання видання про коментар.

Варто зауважити, що у вівторок, 5 березня, чинний президент США Джо Байден і колишній президент країни Дональд Трамп, здобули першість на загальнонаціональних первинних виборах у більшості штатів.