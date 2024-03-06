Трамп встретился с Маском в поисках финансирования своей президентской кампании, - NYT
Бывший президент США Дональд Трамп на выходных встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечают в издании, Трамп стремится получить большие денежные вливания для своей избирательной кампании.
По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.
По словам человека, который обсуждал этот вопрос с Трампом, экс-президент хвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером лично.
Отмечается, что ни Маск, ни Трамп не ответили на просьбу издания о комментарии.
Следует отметить, что во вторник, 5 марта, действующий президент США Джо Байден и бывший президент страны Дональд Трамп, завоевали первенство на общенациональных первичных выборах в большинстве штатов.
Президентские выборы в США
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главными претендентами на кандидатство от демократов являются действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. Кроме того, в гонке от республиканцев принимает участие экс-посол США в ООН Никки Гейли.
2 марта Трамп выиграл кокусы республиканцев в Миссури и Айдахо и получил все голоса всех делегатов Мичигана. Также политик выиграл кокусы в штате Северная Дакота.
4 марта политик впервые за кампанию проиграл праймериз Гейли в округе Колумбия.
Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, по состоянию на начало марта, Дональд Трамп опережает Джо Байдена на пять пунктов. Трампа на выборах готовы поддержать 48% респондентов, а Байдена - 43%.
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