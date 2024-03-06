Трамп встретился с Маском в поисках финансирования своей президентской кампании, - NYT

Бывший президент США Дональд Трамп на выходных встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как отмечают в издании, Трамп стремится получить большие денежные вливания для своей избирательной кампании.

По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.

По словам человека, который обсуждал этот вопрос с Трампом, экс-президент хвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером лично.

Отмечается, что ни Маск, ни Трамп не ответили на просьбу издания о комментарии.

Следует отметить, что во вторник, 5 марта, действующий президент США Джо Байден и бывший президент страны Дональд Трамп, завоевали первенство на общенациональных первичных выборах в большинстве штатов.