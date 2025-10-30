Трамп зустрівся із Сі Цзіньпінем на "12 з 10" і анонсував обмін візитами

Після завершення зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу Дональд Трамп та Сі Цзіньпін не робили заяв для преси.

Утім, Трамп пообіцяв, що за результатами перемовин буде опублікована заява.

"Але загалом, я думаю, за шкалою від нуля до 10, де 10 - найкращий варіант, я б сказав, що зустріч була на 12. Я думаю, що це була 12", - сказав він.

Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю.

"Я поїду до Китаю в квітні, а він приїде сюди десь після цього, чи то у Флориду, Палм-Біч, чи у Вашингтон, округ Колумбія", - зазначив Трамп.