Трамп зустрівся із Сі Цзіньпінем на "12 з 10" і анонсував обмін візитами

Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем на 12 балів та пообіцяв завітати до Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Після завершення зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу Дональд Трамп та Сі Цзіньпін не робили заяв для преси.
Утім, Трамп пообіцяв, що за результатами перемовин буде опублікована заява.
"Але загалом, я думаю, за шкалою від нуля до 10, де 10 - найкращий варіант, я б сказав, що зустріч була на 12. Я думаю, що це була 12", - сказав він.
Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю.
"Я поїду до Китаю в квітні, а він приїде сюди десь після цього, чи то у Флориду, Палм-Біч, чи у Вашингтон, округ Колумбія", - зазначив Трамп.
Як писало РБК-Україна, Дональд Трамп зустрівся з Сі Цзіньпінем у Південній Кореї вперше з 2019 року.
Метою переговорів, насамперед, було подолання гострого економічного протистояння країн, які вважаються гігантами у світовій торгівлі.
Також очікувалося, що сторони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні.
Переговори тривали 1 годину 40 хвилин - значно менше, ніж очікував глава Білого дому.
На тлі переговорів між лідерами США та КНР у Південній Кореї, спрямованих на вирішення кризової ситуації між країнами, китайські акції досягли 10-річного максимуму.
Журналісти Sky News написали: серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торговельній війні може підживити позитивний імпульс ринку.