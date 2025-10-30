Трамп встретился с Си Цзиньпинем на "12 из 10" и анонсировал обмен визитами

После завершения встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кенджу Дональд Трамп и Си Цзиньпин не делали заявлений для прессы.

Впрочем, Трамп пообещал, что по результатам переговоров будет опубликовано заявление.

"Но в целом, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 - лучший вариант, я бы сказал, что встреча была на 12. Я думаю, что это была 12", - сказал он.

Также президент США сказал, что договорился с Си Цзиньпинем о визите в Китай.

"Я поеду в Китай в апреле, а он приедет сюда где-то после этого, то ли во Флориду, Палм-Бич, или в Вашингтон, округ Колумбия", - отметил Трамп.