Трамп: зустріч із Зеленським була дуже гарною, усі хочуть завершення війни

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", - підкреслив Трамп.

У відповідь на запитання про те, чи є можливість укласти угоду вже сьогодні, Трамп заявив, що потрібно "подивитися, що ще станеться".

"Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми збираємося зустрітися з президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.)", - розповів президент США.

Також Трамп повідомив журналістам, що питання про вступ Зеленського до Ради миру вони не обговорювали.

До речі, сьогодні, 22 січня, має відбутися зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера з Путіним.