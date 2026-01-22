Трамп: зустріч із Зеленським була дуже гарною, усі хочуть завершення війни

Президент США Дональд Трамп оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу.
Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить Sky News.
"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", - підкреслив Трамп.
У відповідь на запитання про те, чи є можливість укласти угоду вже сьогодні, Трамп заявив, що потрібно "подивитися, що ще станеться".
"Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми збираємося зустрітися з президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.)", - розповів президент США.
Також Трамп повідомив журналістам, що питання про вступ Зеленського до Ради миру вони не обговорювали.
До речі, сьогодні, 22 січня, має відбутися зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера з Путіним.
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Раніше у ЗМІ поширювали чутки про те, що український та американський лідери на такому форумі мали підписати "план процвітання" України на 800 млрд доларів.
Але кілька днів тому Axios із посиланням на неназваного українського чиновника написало, що плани підписати такий документ зірвалися. При цьому неназваний американський чиновник розповів виданню, що "план процвітання" все ще потребує доопрацювання.
Сам глава української держави підкреслював, що він поїде на Всесвітній економічний форум, якщо будуть готові документи про відновлення України та гарантії безпеки для України. За його словами, нікому не потрібна порожня політика.