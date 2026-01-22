Трамп: встреча с Зеленским была очень хорошей, все хотят завершения войны

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", - подчеркнул Трамп.

В ответ на вопрос о том, есть ли возможность заключить сделку уже сегодня, Трамп заявил, что нужно "посмотреть, что еще произойдет".

"Мы встречаемся с Россией, это состоится завтра, и мы собираемся встретиться с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.)", - рассказал президент США.

Также Трамп сообщил журналистам, что вопрос о вступлении Зеленского в Совет мира они не обсуждали.

К слову, сегодня, 22 января, должна состояться встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Путиным.