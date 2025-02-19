Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському

"Подумайте тільки, скромний успішний комік Володимир Зеленський умовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе залагодити", - написав президент США.

Американський лідер стверджує, що США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи "були захищені гарантіями", а США "нічого не отримають назад".

За словами Трампа, війна Росії проти України "набагато важливіша для Європи", ніж для США, оскільки американську і російську територію розділяє океан.

"На додачу до всього, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому послали, "пропала". Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, що в нього добре виходить, - це грати з Байденом (46-м президентом США Джо Байденом - ред.) "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни", - пише президент США.

Трамп вважає, що США вже успішно ведуть з Росією переговори про припинення війни. У той час, як "Байден ніколи не намагався, а Європа не змогла домогтися миру".

"Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, а мільйони людей загинули без нагальної потреби - і так триває", - додав американський лідер.