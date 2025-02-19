Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому

"Подумайте только, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет уладить", - написал президент США.

Американский лидер утверждает, что США якобы потратили на помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем Европа. И деньги Европы "были защищены гарантиями", а США "ничего не получат назад".

По словам Трампа, война России против Украины "гораздо важнее для Европы", чем для США, поскольку американскую и российскую территорию разделяет океан.

"Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему послали, "пропала". Он отказывается от выборов, занимает очень низкие позиции в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, - это играть с Байденом (46-м президентом США Джо Байденом - ред.) "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", - пишет президент США.

Трамп считает, что США уже успешно ведут с Россией переговоры о прекращении войны. В то время, как "Байден никогда не пытался, а Европа не смогла добиться мира".

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, а миллионы людей погибли без необходимости - и так продолжается", - добавил американский лидер.