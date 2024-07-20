Трамп зробив заяву після розмови із Зеленським

У своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що Зеленський привітав його з дуже успішним національним з'їздом Республіканської партії та "висуванням мене кандидатом від республіканців" на пост президента США.

Трамп повідомив, що Зеленський засудив "огидний замах" минулої суботи і зазначив, що американський народ у ці часи об'єднується в дусі єдності.

"Я ціную президента Зеленського за те, що він простягнув руку, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у всьому світі і покладу край війні, яка забрала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей", - написав Трамп.

Він додав, що обидві сторони зможуть об'єднатися і домовиться про угоду, яка покладе край насильству і продовжить шлях до процвітання.

У CNN також зазначили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну за один день. Але залишається незрозумілим, як він добиватиметься миру.