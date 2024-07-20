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Трамп зробив заяву після розмови із Зеленським

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю він мав "дуже хорошу телефонну розмову" з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що Зеленський привітав його з дуже успішним національним з'їздом Республіканської партії та "висуванням мене кандидатом від республіканців" на пост президента США.

Трамп повідомив, що Зеленський засудив "огидний замах" минулої суботи і зазначив, що американський народ у ці часи об'єднується в дусі єдності.

"Я ціную президента Зеленського за те, що він простягнув руку, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у всьому світі і покладу край війні, яка забрала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей", - написав Трамп.

Він додав, що обидві сторони зможуть об'єднатися і домовиться про угоду, яка покладе край насильству і продовжить шлях до процвітання.

У CNN також зазначили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну за один день. Але залишається незрозумілим, як він добиватиметься миру.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, з 19 на 20 липня, між Зеленським і Трампом відбулася перша з 2021 року телефона розмова. Повідомлялось, що під час розмови президент України відзначив життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності української нації.

Крім того, Зеленський має домовленість з Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова, Трамп і Зеленський домовилися про зустріч. Однак дата, час і формат зустрічі поки невідомі.

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