Зеленський і Трамп домовилися зустрітися: в ОП розкрили деталі

Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп домовилися про зустріч. Проте дата, час та формат зустрічі поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що була зафіксована "принципова згода" на зустріч Зеленського та Трампа.

"Обговорювали певні проміжки часу, коли ця зустріч може відбутися, але це говорити ще зарано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки і деталі, коли це може бути можливим", - заявив пресс-секретар.

На питання про те, чи може кандидат у президенти США приїхати до України, Никифоров сказав: "Говорити про це зарано. Це справді обговорювалося, коли це (зустріч, - ред.) має статися, і де це має статися, але конкретика дуже передчасна - і формат, і час, і місце".

Як зазначив Никифоров, Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити або якось виправдати дії російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, президент України розповів Трампу про російський удар по Миколаєву 19 липня, а також про обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

"Трамп сказав, це його така фірмова фраза, не вірити фейк ньюз про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю тезу назвав фейк ньюз і закликав у це не вірити", - додав Никифоров.