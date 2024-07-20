Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским

В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что Зеленский поздравил его с очень успешным национальным съездом Республиканской партии и "выдвижением меня кандидатом от республиканцев" на пост президента США.

Трамп сообщил, что Зеленский осудил "отвратительное покушение" в прошлую субботу и отметил, что американский народ в эти времена объединяется в духе единства.

"Я ценю президента Зеленского за то, что он протянул руку, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей", - написал Трамп.

Он добавил, что обе стороны смогут объединиться и договорится о соглашении, которое положит конец насилию и продолжит путь вперед к процветанию.

В CNN также отметили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп неоднократно заявлял, что может прекратить войну за один день. Но остается неясным, как он будет добиваться мира.