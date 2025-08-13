Трамп зробив заяву перед розмовою із Зеленським та європейськими лідерами

Розмова Зеленського, Трампа та європейських лідерів

Раніше стало відомо, що президент США перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня, проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та рядом європейських лідерів.

За даними джерел, відеоконференція Трампа з Зеленським і європейськими лідерами розпочнеться сьогодні о 15:00 за київським часом. Після цього президент США поговорить окремо європейськими лідерами.

Також стало відомо, що сьогодні, 13 серпня, Володимир Зеленський прибув до Берліну, де і проведе онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров також повідомив журналістам, що у Берліні Володимир Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.