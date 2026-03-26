Трамп зробив заяву про можливу передачу зброї для України на Близький Схід

Президента США запитали, чи є правдивою інформація ЗМІ про те, що частина американського озброєння, яке призначалося для України, відправиться в Іран.

"Ми робимо це постійно. Знаєте, у нас є величезна кількість боєприпасів. Вони є в нас в інших країнах, як-от у Німеччині та по всій Європі. У нас, знаєте, все забито під зав'язку, і ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого", - сказав він.

Трамп додав, що США допомагали Україні, і вчергове зауважив, що колишній американський президент Джо Байден "віддав" Києву 350 мільярдів доларів.

"Тепер ми продаємо це НАТО. Ми продаємо це НАТО, і вони, мабуть, здебільшого віддають це Україні. Я думаю, вони віддають це Україні. Але, нам платять за все, що ми віддаємо. Ми більше нічого не віддаємо просто так", - наголосив він.

Американський президент також зазначив, що ситуація в Україні "дуже складна", і додав, що США "дуже наполегливо" працюють над тим, щоб її вирішити.