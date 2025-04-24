Трамп зробив нову заяву про Путіна та його удари по Україні

Перемовини про перемир'я

Раніше держсекретар США Марко Рубіо вирішив бойкотувати переговори щодо України в Лондоні. Як писало агентство Reuters, причиною такого кроку стала відмова Києва обговорювати територіальні питання до досягнення повного припинення вогню. Це спричинило занепокоєння серед американських чиновників, які прагнули домовленостей із Росією.

Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що першочерговою умовою для будь-яких мирних переговорів є безумовне припинення бойових дій. Визнання Криму частиною Росії, за його словами, не розглядається.

Водночас президент США Дональд Трамп, реагуючи на позицію Зеленського, висловив думку, що така заява може завадити мирному процесу. За його словами, якщо Київ не погодиться на мирну угоду зараз, війна триватиме, і "через три роки він втратить країну".

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