Трамп сделал новое заявление о Путине и его ударах по Украине

Переговоры о перемирии

Ранее госсекретарь США Марко Рубио решил бойкотировать переговоры по Украине в Лондоне. Как писало агентство Reuters, причиной такого шага стал отказ Киева обсуждать территориальные вопросы до достижения полного прекращения огня. Это вызвало беспокойство среди американских чиновников, которые стремились к договоренностям с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что первоочередным условием для любых мирных переговоров является безусловное прекращение боевых действий. Признание Крыма частью России, по его словам, не рассматривается.

В то же время президент США Дональд Трамп, реагируя на позицию Зеленского, выразил мнение, что такое заявление может помешать мирному процессу. По его словам, если Киев не согласится на мирное соглашение сейчас, война будет продолжаться, и "через три года он потеряет страну".

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