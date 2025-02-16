Трамп зробив нову заяву про переговори з Путіним і Зеленським

"Я бачу, що Путін хоче зупинити бойові дії в Україні. Зеленський буде залучений до переговорів щодо українського врегулювання", - сказав Трамп.

Він також заявив, що "не згоден навіть зовсім трохи" в існуванні загрози НАТО з боку Росії.

Крім того, Трамп анонсував швидку зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.