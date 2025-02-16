Зеленський про зустріч із Трампом: дати немає, команди працюватимуть над цим

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі точна дата його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не визначена. Однак команди лідерів працюватимуть над цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Глава держави зазначив, що команди лідерів пізніше займуться підготовкою зустрічі.

"Я думаю, що тепер після того, як віцепрезидент (після зустрічі з Джей Ді Венсом 14 лютого в Мюнхені, - ред.), і після того, як генерал Келлог приїде в Україну... я думаю, він отримає більше інформації для президента Трампа. Їм потрібен час, щоб отримати цю інформацію, попрацювати з нею, а потім подумати і бути готовими, і тоді ми зустрінемося. Щось на кшталт цього", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, найімовірніше, зустріч відбудеться після візиту в Україну спецпосланця США з питань України та Росії Кіта Келлога.

Переговори щодо закінчення війни в Україні

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із представниками адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, Кіт Келлог заявив про намір залучити сторони до врегулювання війни впродовж 180 днів.

Він також натякнув, що Європа не буде присутня за столом переговорів, що обурило європейських союзників.

Також Келлог озвучив поступки, на які має піти Росія для закінчення війни.

Тим часом Зеленський не виключив переговорів про закінчення війни без участі української сторони. Однак для цього слід дотриматися низки умов.

Також президент заявив, що за нинішніх умов Україна не отримає "дуже хорошу мирну угоду".

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