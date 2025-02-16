Трамп сделал новое заявление о переговорах с Путиным и Зеленским

В частности, он подвтердил, что американская команда переговорщиков отправится в Саудовскую Аравию для встречи с российской делегацией, чтобы "продвинуться вперед в попытке достичь мира между Россией и Украиной".

"Мы над этим очень усердно работаем", - сказал он.



А также ответил, будет ли он привлекать президента Зеленского к переговорам он ответил: "Да, буду. Он будет вовлечен". При этом, похоже, речь о его участии в переговорном процессе в принципе, а не конкретно в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Трамп также заявил, что не согласен с тем, что Россия может представлять военную угрозу для НАТО. По его мнению, сейчас Путин якобы хочет остановить боевые действия в Украине. И президент Зеленский тоже этого хочет.

Кроме того, президент США считает, что "очень скоро" может встретиться с Путиным.