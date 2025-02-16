Трамп сделал новое заявление о переговорах с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп убежден, что российский диктатор Владимира Путина якобы стремится остановить боевые действия в Украине. Что касается украинского президента Владимира Зеленского, то он "будет вовлечен" в мирные переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарии в эфире Fox News.
В частности, он подвтердил, что американская команда переговорщиков отправится в Саудовскую Аравию для встречи с российской делегацией, чтобы "продвинуться вперед в попытке достичь мира между Россией и Украиной".
"Мы над этим очень усердно работаем", - сказал он.
А также ответил, будет ли он привлекать президента Зеленского к переговорам он ответил: "Да, буду. Он будет вовлечен". При этом, похоже, речь о его участии в переговорном процессе в принципе, а не конкретно в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Трамп также заявил, что не согласен с тем, что Россия может представлять военную угрозу для НАТО. По его мнению, сейчас Путин якобы хочет остановить боевые действия в Украине. И президент Зеленский тоже этого хочет.
Кроме того, президент США считает, что "очень скоро" может встретиться с Путиным.
Напомним, дата встречи Трампа с Зеленским пока неизвестна, но команды президентов будут работать над этим.
По данным издания, мирные переговоры делегаций высокопоставленных чиновников США и России начнутся в Саудовской Аравии на следующей неделе.
В то же время, в Офисе президента Зеленского отрицают участие Украины в переговорах в Саудовской Аравии.
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