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Зеленський розповів про останні контакти зі США та плани зустрітися з Трампом

21:24 02.07.2026 Чт
2 хв
Коли саме президенти України та США можуть зустрітися?
aimg Олена Бджола
Зеленський розповів про останні контакти зі США та плани зустрітися з Трампом Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Американські переговірники підтримували зв'язок з Україною протягом останніх двох днів. Це дає надію на продовження контактів і на найвищому рівні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Умєров спілкувався з Кушнером

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговори.

Подія відбулася протягом останніх двох днів, повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам на місці удару РФ у Дарницькому районі Києва.

Очільник держави також заявив, що все ще чекає на візит спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до України.

Зеленський планує зустрітися з Трампом

Зеленський додав, що сподівається на зустріч з Трампом у кулуарах саміту НАТО в турецькій Анкарі наступного тижня.

Нагадаємо, що цей важливий захід для підтримки України відбудеться 7-8 липня. Наразі заплановано засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у форматі робочої вечері.

Раніше Зеленський зазначив, що під час саміту НАТО питання надання засобів ППО України має стати одним із ключових результатів. Наша країна вже тривалий час веде переговори з адміністрацією США щодо отримання ліцензій на виробництво ЗРК Patriot.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що над досягненням мирної угоди працюють представники команди президента США Дональда Трампа. Це держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець і бізнесмен Джаред Кушнер.

8 червня президент України Володимир Зеленський і посланці президента США обговорювали мирний процес. За словами президента, розмова зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була дуже позитивною.

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