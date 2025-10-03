ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп сделал неожиданное заявление: США готовы воевать за Катар

США, Пятница 03 октября 2025 06:09
UA EN RU
Трамп сделал неожиданное заявление: США готовы воевать за Катар
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара, пообещав дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику после недавнего израильского авиаудара по Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Трампа, который опубликованна сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым обязал Соединенные Штаты защищать Катар в случае нападения. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома. Это решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке и недавнего израильского авиаудара по столице Катара - Дохе.

Согласно указу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара США будут рассматривать как угрозу собственной безопасности.

В случае такого нападения Соединенные Штаты Америки будут принимать все законные и соответствующие меры - дипломатические, экономические и, при необходимости, военные - для защиты интересов", - говорится в тексте документа.

Разговор с эмирами и реакция Катара

Как сообщили в администрации Белого дома, 1 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Подробности не разглашаются, однако катарская сторона отметила, что обсуждались усилия Дохи по установлению перемирия между Израилем и ХАМАС.

Министерство иностранных дел Катара приветствовало подписание указа, назвав его "важным шагом в укреплении оборонного партнерства двух стран". Правительство подчеркнуло, что решение Вашингтона усилит сотрудничество в сфере безопасности и дипломатии.

Израильский авиаудар по Дохе

Подписание указа произошло на фоне роста напряженности: в начале сентября Израиль нанес авиаудар по столице Катара. По данным армии Израиля, это была совместная операция с Шин Бет, направленная против высшего руководства ХАМАС.
Официально о нанесении удара именно по Катару в заявлении Израиля речь не шла, однако факт атаки Дохи вызвал широкий международный резонанс.

Стратегический союзник США

Катар имеет ключевое значение для американского военного присутствия в регионе. Именно здесь, на авиабазе Аль-Удейд, расположена передовая оперативная база Центрального командования США - одна из крупнейших американских баз за пределами страны.

Аналитики отмечают, что новый указ фактически приравнивает безопасность Катара к интересам США, что может существенно изменить баланс сил на Ближнем Востоке и вызвать реакцию Израиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы
Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным