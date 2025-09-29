ua en ru
Нетаньяху пообіцяв прем'єру Катару більше не атакувати Доху

Вашингтон, Понеділок 29 вересня 2025 22:30
Нетаньяху пообіцяв прем'єру Катару більше не атакувати Доху Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поговорив із прем'єром Катару Мохаммедом аль-Тані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра в соцмережі X.

Під час розмови Нетаньяху визнав, що шкодує про загибель одного з громадян Катару внаслідок ізраїльського авіаудару по Досі.

"Хочу запевнити вас, що ціллю Ізраїлю був ХАМАС, а не Катар. Я також хочу запевнити вас, що Ізраїль не планує в майбутньому знову порушувати ваш суверенітет, і я дав таку обіцянку президенту (Трампу - ред.)", - зазначив він.

За словами ізраїльського прем'єра, він знає, що в Катару є претензії до Ізраїлю, а в Ізраїлю є претензії до Катару, "починаючи з підтримки "Братів-мусульман" і закінчуючи тим, як Ізраїль висвітлюють на каналі "Аль-Джазіра", і підтримкою антиізраїльських настроїв в університетських містечках".

Нетаньяху додав, що вітає ідею Трампа про створення тристоронньої групи для розгляду проблем, що залишаються у двох країн.

Удар Ізраїлю по Досі

Нагадаємо, 9 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала ракетних ударів по Досі.

ЦАХАЛ повідомив, що метою такої атаки було керівництво ХАМАС. Зокрема, внаслідок атаки було ліквідовано Халіла аль-Хаїї - вигнаного очільника Гази та головного перемовника.

У Катарі назвали таку атаку загрозою безпеці катарців і резидентів.

