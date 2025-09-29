Нетаньяху пообіцяв прем'єру Катару більше не атакувати Доху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра в соцмережі X .

Під час розмови Нетаньяху визнав, що шкодує про загибель одного з громадян Катару внаслідок ізраїльського авіаудару по Досі.

"Хочу запевнити вас, що ціллю Ізраїлю був ХАМАС, а не Катар. Я також хочу запевнити вас, що Ізраїль не планує в майбутньому знову порушувати ваш суверенітет, і я дав таку обіцянку президенту (Трампу - ред.)", - зазначив він.

За словами ізраїльського прем'єра, він знає, що в Катару є претензії до Ізраїлю, а в Ізраїлю є претензії до Катару, "починаючи з підтримки "Братів-мусульман" і закінчуючи тим, як Ізраїль висвітлюють на каналі "Аль-Джазіра", і підтримкою антиізраїльських настроїв в університетських містечках".

Нетаньяху додав, що вітає ідею Трампа про створення тристоронньої групи для розгляду проблем, що залишаються у двох країн.