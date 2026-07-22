Трамп зробив Ірану жорстке попередження через Ормуз

Військові США відповідно відреагують на іранські атаки в Ормузській протоці. Конфлікт масштабується і загострюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та в Х.
Трамп каже, що США натомість будуть бити по енергетичній і транспортній інфраструктурі Ірану.
"Відтепер, щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по кораблю в Ормузькій протоці, будь-то ракетою, безпілотником чи будь-яким іншим пристроєм чи зброєю, США бомбардуватимуть та знищуватимуть один міст або електростанцію", - повідомив очільник США.
За його словами, це включатиме також і ті об'єкти, що розташовані поруч з іранською столицею Тегераном або безпосередньо у ній.
Раніше Трамп виступав з дуже схожими погрозами щодо іранських мостів та електростанцій. Всі заяви були реакцією на дії Ірану в Ормузькій протоці, уточнює Clash Reports.
Нагадаємо, що союзники США на Близькому Сході роздратовані посиленням воєнних дій проти Ірану. Вони вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк.
Війна США проти Ірану вже обійшлася бюджету країни в кілька десятків мільярдів доларів. Під час бойових дій загинули 18 військовослужбовців США, сотні отримали поранення.