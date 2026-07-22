Трамп зробив Ірану жорстке попередження через Ормуз

Трамп погрожує Ірану

Трамп каже, що США натомість будуть бити по енергетичній і транспортній інфраструктурі Ірану.

"Відтепер, щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по кораблю в Ормузькій протоці, будь-то ракетою, безпілотником чи будь-яким іншим пристроєм чи зброєю, США бомбардуватимуть та знищуватимуть один міст або електростанцію", - повідомив очільник США.

За його словами, це включатиме також і ті об'єкти, що розташовані поруч з іранською столицею Тегераном або безпосередньо у ній.

Інші погрози США Ірану

Раніше Трамп виступав з дуже схожими погрозами щодо іранських мостів та електростанцій. Всі заяви були реакцією на дії Ірану в Ормузькій протоці, уточнює Clash Reports.