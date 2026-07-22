RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормуза

16:46 22.07.2026 Ср
2 мин
Президент США озвучил серьезные угрозы Ирану
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.

Трамп угрожает Ирану

Трамп говорит, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.

"Отныне, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе, будь-то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию", - сообщил глава США.

По его словам, это будет включать и те объекты, что расположены как рядом с иранской столицей Тегераном, так и непосредственно в ней.

Другие угрозы США Ирану

Ранее Трамп выступал с очень похожими угрозами по поводу иранских мостов и электростанций. Все заявления являлись реакцией на действия Ирана в Ормузском проливе, уточняет Clash Reports.

  • Март 2026: Трамп обещает 48-часовой срок для Ирана, чтобы снова открыть пролив, иначе ему придется уничтожить электростанцию, "начиная с самой большой".
  • Начало апреля: "Далее мосты, потом электростанции!" - после того, как мост B1 в Карадже уже был поражен.
  • 5 апреля (Пасха): "Откройте этот чертов пролив, безумные подонки, или будете жить в аду - просто смотрите!".
  • 6-7 апреля: Трамп объявил о "полном сносе" каждого моста и электростанции за одну ночь; "целая цивилизация погибнет сегодня ночью".

Напомним, что союзники США на Ближнем Востоке раздражены усилением военных действий против Ирана. Они полагают, что Дональд Трамп должен пойти ва-банк.

Война США против Ирана уже обошлась бюджету страны в несколько десятков миллиардов долларов. В ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих США, сотни получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп