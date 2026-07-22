Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормуза

Военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.
Трамп говорит, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.
"Отныне, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе, будь-то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию", - сообщил глава США.
По его словам, это будет включать и те объекты, что расположены как рядом с иранской столицей Тегераном, так и непосредственно в ней.
Ранее Трамп выступал с очень похожими угрозами по поводу иранских мостов и электростанций. Все заявления являлись реакцией на действия Ирана в Ормузском проливе, уточняет Clash Reports.
Напомним, что союзники США на Ближнем Востоке раздражены усилением военных действий против Ирана. Они полагают, что Дональд Трамп должен пойти ва-банк.
Война США против Ирана уже обошлась бюджету страны в несколько десятков миллиардов долларов. В ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих США, сотни получили ранения.