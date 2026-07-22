Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормуза

Трамп угрожает Ирану

Трамп говорит, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.

"Отныне, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе, будь-то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию", - сообщил глава США.

По его словам, это будет включать и те объекты, что расположены как рядом с иранской столицей Тегераном, так и непосредственно в ней.

Другие угрозы США Ирану

Ранее Трамп выступал с очень похожими угрозами по поводу иранских мостов и электростанций. Все заявления являлись реакцией на действия Ирана в Ормузском проливе, уточняет Clash Reports.