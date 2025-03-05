Трамп не зняв заборону на постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні, - NYT

Президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї Україні. Також на "паузі" постачання іншої великої допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Журналісти проаналізували промову Трампа у Конгресі, відзначивши, що він мало присвятив часу міжнародній політиці.

Автори підкреслюють, що президент США не говорив детально про те, як відповісти на найбільші глобальні виклики, що стоять перед Вашингтоном, включаючи протистояння зростаючому впливу Китаю та розширенню ядерного арсеналу, або про стратегію роз'єднання росіян і китайців.

У NYT наголошують, що Трамп також не зупинився на своєму наказі про замороження всієї іноземної допомоги, кроці, який вплинув на багатьох людей у світі.

Як додають журналісти, Трамп привітав "увертюру" президента України Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення мирних переговорів та угоди про корисні копалини. Але Трамп залишив у силі свою заборону на подальші постачання зброї або іншої значної допомоги Україні.