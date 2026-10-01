Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель

"Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", - сказав Трамп.

Він додав, що якби цього не відбувалося, тоді США не мали б проблем із дизельним паливом. Резюмуючи президент США, додав, що причиною проблеми є Україна та Росія.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", - підсумував голова Білого дому.