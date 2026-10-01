Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель

Президент США Дональд Трамп знову стверджує, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України в російські НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", - сказав Трамп.
Він додав, що якби цього не відбувалося, тоді США не мали б проблем із дизельним паливом. Резюмуючи президент США, додав, що причиною проблеми є Україна та Росія.
"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", - підсумував голова Білого дому.
Нагадаємо, що за останні кілька тижнів Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по російській інфраструктурі, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного палива.
Більше того, кілька днів тому він сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати ці удари.
Також ми писали, що за даними Politico, адміністрація Трампа розглядає заборону експорту дизеля на 90 днів. Мета – знизити зростання цін на паливо.