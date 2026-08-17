Трамп знову згадав про свою радикальну ідею щодо Ормузу

Контроль над Ормузом

Трамп знову зазначив, що йому подобається ідея оголосити Ормузьку протоку частиною США.

Також очільник США запевнив, що його країна має повний контроль над протокою.

"Ми вивозимо - можливо, це припиниться, або, можливо, вона відкриється ще більше - ми вивозимо мільйони барелів нафти на тиждень", - уточнив президент.

Трамп повідомив, що протока відкрита, і ціни на нафту падають.

"І вони продовжть падати, якщо ми не вирішимо зробити щось набагато радикальніше, ніж ми робимо зараз", - каже він.

Ще Трамп нагадав, що Іран має великі проблеми: безлад у країні та розгромлену армію.

Також він каже, що США не прагнуть продовження Меморандуму про взаєморозуміння з Іраном.

Вимоги Ірану щодо Ормузу

Натомість Іран заявив про перехід до наступальної політики. Країна дала США кілька тижнів на виконання вимог, пригрозивши військовою відповіддю у разі провалу переговорів.

Також стало відомо, що замість того, щоб покладатися на переговори, лідери Ірану витратили останні кілька місяців на підготовку до серйознішого конфлікту.