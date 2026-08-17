Трамп снова вспомнил свою радикальную идею по Ормузу

Контроль над Ормузом

Трамп вновь отметил, что ему нравится идея объявить Ормузский пролив частью США.

Также глава США заверил, что его страна имеет полный контроль над проливом.

"Мы вывозим - возможно, это прекратится, или, возможно, он откроется еще больше - мы вывозим миллионы баррелей нефти в неделю", - уточнил президент.

Трамп сообщил, что пролив открыт, и цены на нефть падают.

"И они продолжат падать, если мы не решим сделать что-то гораздо более радикальное, чем мы делаем сейчас", - говорит он.

Еще Трамп напомнил, что у Ирана большие проблемы: беспорядок в стране и разгромленная армия.

Также он говорит, что США не стремятся продолжить Меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Требования Ирана по Ормузу

В то же время Иран заявил о переходе к наступательной политике. Страна дала США несколько недель на исполнение требований, пригрозив военным ответом в случае провала переговоров.

Также стало известно, что вместо того, чтобы полагаться на переговоры, лидеры Ирана потратили последние несколько месяцев на подготовку к более серьезному конфликту.