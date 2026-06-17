Трамп знову припустив повернення санкцій проти РФ, але назвав умову

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово коментував війну Росії проти України, розподіляючи відповідальність за її початок між різними сторонами та критикуючи політику попередньої адміністрації США.

Зокрема, раніше він заявляв, що конфлікт міг бути уникнутий за інших політичних рішень у Вашингтоні, а також наголошував на необхідності швидкого завершення бойових дій і досягнення домовленостей щодо припинення війни.

17 червня під час спілкування з журналістами у політика запитали, чи вважає він, що саме російський диктатор несе найбільшу відповідальність за війну проти України.

Проте політик вирішив утриматися від прямих звинувачень.

"Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання", - пояснив він.