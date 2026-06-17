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Трамп знову припустив повернення санкцій проти РФ, але назвав умову

18:17 17.06.2026 Ср
2 хв
Президент США пов’язав можливі санкції проти РФ із цінами на нафту
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Щодо подальшої санкційної політики США стосовно Росії Дональд Трамп заявив, що питання перебуває на розгляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на двосторонню зустріч Президента США Дональда Трампа з Прем'єр-міністром Індії.

Під час відповіді на запитання журналіста щодо можливого відновлення санкцій проти Росії Дональд Трамп заявив, що це питання розглядається.

"Ми це розглядаємо. Ми бачимо, наскільки знизиться ціна на нафту... Незабаром вона повернеться до того ж рівня, що й чотири місяці тому. Це досить вражаюче" - відповів Трамп.

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Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово коментував війну Росії проти України, розподіляючи відповідальність за її початок між різними сторонами та критикуючи політику попередньої адміністрації США.

Зокрема, раніше він заявляв, що конфлікт міг бути уникнутий за інших політичних рішень у Вашингтоні, а також наголошував на необхідності швидкого завершення бойових дій і досягнення домовленостей щодо припинення війни.

17 червня під час спілкування з журналістами у політика запитали, чи вважає він, що саме російський диктатор несе найбільшу відповідальність за війну проти України.

Проте політик вирішив утриматися від прямих звинувачень.

"Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання", - пояснив він.

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Російська ФедераціяДональд Трамп