Трамп вновь допустил возможность возобновления санкций против РФ, но назвал условие

Напомним, Дональд Трамп неоднократно комментировал войну России против Украины, распределяя ответственность за её начало между различными сторонами и критикуя политику предыдущей администрации США.

В частности, ранее он заявлял, что конфликта можно было бы избежать при других политических решениях в Вашингтоне, а также подчеркивал необходимость скорейшего завершения боевых действий и достижения договоренностей о прекращении войны.

17 июня во время общения с журналистами политика спросили, считает ли он, что именно российский диктатор несёт наибольшую ответственность за войну против Украины.

Однако политик решилвоздержаться от прямых обвинений.

"Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу", - пояснил он.