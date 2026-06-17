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Трамп вновь допустил возможность возобновления санкций против РФ, но назвал условие

18:17 17.06.2026 Ср
2 мин
Президент США связал возможные санкции против РФ с ценами на нефть
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Что касается дальнейшей санкционной политики США в отношении России, Дональд Трамп заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой надвустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с Премьер-министром Индии.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном возобновлении санкций против России, Дональд Трамп заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

"Мы это рассматриваем. Мы видим, насколько снизится цена на нефть... Вскоре она вернется к тому же уровню, что и четыре месяца назад. Это довольно впечатляюще", - ответил Трамп.

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Напомним, Дональд Трамп неоднократно комментировал войну России против Украины, распределяя ответственность за её начало между различными сторонами и критикуя политику предыдущей администрации США.

В частности, ранее он заявлял, что конфликта можно было бы избежать при других политических решениях в Вашингтоне, а также подчеркивал необходимость скорейшего завершения боевых действий и достижения договоренностей о прекращении войны.

17 июня во время общения с журналистами политика спросили, считает ли он, что именно российский диктатор несёт наибольшую ответственность за войну против Украины.

Однако политик решилвоздержаться от прямых обвинений.

"Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу", - пояснил он.

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Российская ФедерацияДональд Трамп