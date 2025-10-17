UA

Знову передумав? Трамп почав вихваляти Сі Цзіньпіна і погодився на зустріч

Знову передумав? Трамп почав вихваляти Сі Цзіньпіна і погодився на зустріч

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп висловив захоплення китайським колегою Сі Цзіньпіном і анонсував зустріч з ним через два тижні у Південній Кореї, хоча ще минулого тижня сумнівався в ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що з Китаєм у нас все буде добре, але угода має бути справедливою. Вона має бути справедливою", - сказав американський лідер.

Лише 10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що в його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "немає необхідності". Таку заяву він зробив через китайські листи іншим країнам про експортний контроль.

Американський лідер тоді наголосив, що Китай "став ворожим" і може спричинити блокування ринків та створити труднощі практично для кожної країни.

Складні відносини США і Китаю

Попри заяви про "нейтральну позицію" щодо війни в Україні, Китай співпрацює з Росією та постачає агресору товари подвійного призначення, які використовуються для виробництва зброї.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сенат підтримує ідею надати президенту США Дональду Трампу право запровадити 500% тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.

Він зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину.

У відповідь міністерство закордонних справ Китаю назвало "залякуванням й економічним примусом" ідею США щодо запровадження проти Пекіна 500% тарифів.

За словами речника китайського відомства торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з Росією "є законним і правомірним".

