Знову передумав? Трамп почав вихваляти Сі Цзіньпіна і погодився на зустріч

"Я думаю, що з Китаєм у нас все буде добре, але угода має бути справедливою. Вона має бути справедливою", - сказав американський лідер.

Лише 10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що в його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "немає необхідності". Таку заяву він зробив через китайські листи іншим країнам про експортний контроль.

Американський лідер тоді наголосив, що Китай "став ворожим" і може спричинити блокування ринків та створити труднощі практично для кожної країни.