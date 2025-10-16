Китай назвав ідею США щодо мит "залякуванням і економічним примусом"
Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало ідею США щодо запровадження проти Пекіна 500% тарифів. Воно назвало це "залякуванням й економічним примусом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис китайського МЗС.
Речник китайського відомства Лінь Цзянь заявив, що його країна неодноразово висловлювала свою позицію щодо закупівлі російської нафти. За його словами, торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з Росією є законним і правомірним.
"Те, що роблять США, - це однобічне залякування й економічний примус, який серйозно порушує міжнародні правила торгівлі та загрожує безпеці й стабільності глобальних виробничих і логістичних ланцюгів", - наголосив Лінь Цзянь.
Крім того, він назвав повномасштабну війну в Україні "українською кризою", а також назвав позицію Китаю "об’єктивною, справедливою та відкритою".
Лінь Цзянь додав, що Китай виступає проти спроб Сполучених Штатів пов’язати війну з Китаєм, а також проти незаконних односторонніх санкцій.
Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сенат підтримує ідею надати президенту США Дональду Трампу право запровадити 500% тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.
Він зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину.
Законопроєкт Грема
РБК-Україна раніше писало, що сенатор Ліндсі Грем розробив законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає наймасштабніші антиросійські санкції за весь період війни. Він спрямований на те, щоб змусити Кремль сісти за стіл мирних переговорів.
Особливу увагу в документі приділено енергетичному сектору. Зокрема, пропонується запровадити 500% тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран і нафтопродукти в Росії.
Дізнатися більше про ініціативу можна в матеріалі РБК-Україна.