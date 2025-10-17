Снова передумал? Трамп начал хвалить Си Цзиньпина и согласился на встречу

"Я думаю, что с Китаем у нас все будет хорошо, но сделка должна быть справедливой. Она должна быть справедливой", - сказал американский лидер.

Только 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в его встрече с лидером Китая Си Цзиньпином "нет необходимости". Такое заявление он сделал из-за китайских писем другим странам об экспортном контроле.

Американский лидер тогда подчеркнул, что Китай "стал враждебным" и может вызвать блокирование рынков и создать трудности практически для каждой страны.