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Трамп знову обіцяє "завершити війну в Україні" у разі перемоги на виборах, але є нюанс

Фото: Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Дональд Трамп знову заявив на важливості завершити війну в Україні й пообіцяв зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю", - заявив Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Південна Кароліна. 

Зокрема він назвав президента України Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії" й намагався натякнути на те, що Сполучені Штати Америки (США) можуть нібито втратити "сотні мільярдів доларів", якщо Київ укладе угоду з Росією й "раптом вони більше не захочуть мати з нами справу".

Під час передвиборчого мітингу Трамп лише ненадовго згадав про Україну, оскільки продовжував свою кампанію проти головного республіканського суперника Ніккі Хейлі.

Варто нагадати й про те, що під час мітингу, республіканець також заявив, що під час президентства погрожував країнам НАТО заохочувати Росію "робити все, що їй заманеться" з ними, якщо ті не виконають фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Хейлі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у експрезидента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, точно буде інша політика щодо України. Водночас президент переконаний у подальшій підтримці з боку США у разі перемоги Трампа.

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Дональд Трамп